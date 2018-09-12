В России произошло сильное землетрясение
12 сентября 2018 09:35 289
В Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН сообщили, что в среду, 12 сентября, в акватории Тихого океана близ Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Сейсмическое событие было зарегистрировано в 11:28 по сахалинскому времени (03:28 по Москве). Его эпицентр находился в 200 километрах восточнее города Курильска (остров Итуруп) на глубине 100 километров.
В населенных пунктах Курильских островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась, передает "Интерфакс".
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