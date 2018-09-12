В Турции произошло мощное землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает в среду агентство по чрезвыйчайным ситуациям Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эпицентр находился в районе города Кумлуджа.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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