На дне Марианской впадины планируют установить российский флаг

На дне самой глубокой в мире Марианской впадины в Тихом океане планируется установить российский триколор. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что в следующем году фонд планирует изучить Марианский желоб с помощью сверхглубокого автономного подводного аппарата "Витязь". Эту информацию фонд представил на стенде на Восточном экономическом форуме.

"Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо", - сказал Литвиненко.

Помимо аппарата "Витязь", на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью специалисты проведут картографирование дна, поиск и классификацию объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязку, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.

Литвиненко отметил, что российский глубоководный аппарат совершит погружение на дно Марианской впадины осенью 2019 года

"Первую отработку мы начнем на Черном море весной следующего года. К лету-осени уйдем на испытания в Тихом океане, с работой в Марианской впадине осенью 2019 года. Пока ничего не предвещает каких-либо изменений", - рассказал он.

Исполнителем работ по заданию фонда выступает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". "Оно имеет серьезные навыки и знания в области создания необитаемых подводных аппаратов", - рассказал Литвиненко.

По его словам, в "железе" аппарат будет готов в январе-феврале 2019 года.

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