Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года

Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" во время Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заключить мирный договор между Россией и Японией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий", - сказал российский лидер.

Он назвал Японию "естественным партнером" России, подчеркнув желание развивать полноценные отношения с Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности детям и внукам "из-за того тупика, который доставлял затруднения" предыдущему поколению.

"Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?" - призвал он.

Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же документ был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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