Гибель десантника из-за нераскрывшегося парашюта попала на камеры - ВИДЕО
12 сентября 2018 12:53 759
Гибель десантника во время боевой подготовки во Владимирской области попала на видео. Кадры публикует телеграм-канал Mash.
Отмечается, что военнослужащие прыгали с вертолёта Ми-8 с малой высоты - около 600 метров. Во время прыжка одного из парашютистов карабин стабилизирующей системы не зацепился за трос и парашют не раскрылся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Обычно, когда прыгают с малой высоты, парашют раскрывается автоматически. Десантник успел дёрнуть запасной парашют, но из-за малой высоты он не сработал.
Сейчас в военной части проводится проверка, прыжки прекратили до особого распоряжения.
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