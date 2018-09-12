Гибель десантника из-за нераскрывшегося парашюта попала на камеры - ВИДЕО

Гибель десантника во время боевой подготовки во Владимирской области попала на видео. Кадры публикует телеграм-канал Mash.

Отмечается, что военнослужащие прыгали с вертолёта Ми-8 с малой высоты - около 600 метров. Во время прыжка одного из парашютистов карабин стабилизирующей системы не зацепился за трос и парашют не раскрылся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Обычно, когда прыгают с малой высоты, парашют раскрывается автоматически. Десантник успел дёрнуть запасной парашют, но из-за малой высоты он не сработал.

Сейчас в военной части проводится проверка, прыжки прекратили до особого распоряжения.

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