Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может посетить в Россию в любое удобное время. Об этом заявил в ходе пленарного заседания на ВЭФ президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приглашаем его, так что в любое удобное для него время он может приехать", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Пхеньяне встречу с главой КНДР, где передала ему личное послание от Путина.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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