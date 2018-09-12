Полицейские застрелили водителя автомобиля за нападение после проверки документов - ВИДЕО

12 сентября 2018 14:41

В США обычная проверка документов закончилась перестрелкой.

На видео видно, как полицейские подходят к машине и заводят разговор с водителем. Мужчина в машине поднимает руки, показывая, что не представляет никакой опасности и у него нет оружия, однако его все же просят выйти из салона. В этот момент злоумышленник достает пистолет и открывает огонь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Одного из полицейских ранило в ногу, второй патрульный выпустил несколько пуль в ответ.

Но теперь узнать, что стало причиной атаки, уже не удастся: для нападавшего ранение оказалось смертельным. 

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