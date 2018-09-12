Корова задушила напавшего на неё льва - ВИДЕО

Странный инцидент произошёл в округе Меру, Кения. Дикая кошка терроризировала округу и охотилась на домашний скот около двух недель передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По словам местного жителя Стэнли Мвенда, люди обращались в службу охраны диких животных с просьбой поймать льва, сбежавшего из национального парка "Меру". Но это оказалось не так просто, и зверь больше десяти дней нападал на коров, овец и коз и держал в страхе людей.

Но в итоге беглец нашёл смерть там, где никто не ожидал. Когда лев погнался за очередной коровой, та, пытаясь убежать, задушила его веревкой, которой была привязана к дереву. Полицейские, которые выезжали на место происшествия, заявили, что на теле хищника не было никаких порезов или ранений, и в телефонном интервью подтвердили, что он умер от удушения.

"Офицеры посетили место происшествия и подтвердили, что на теле льва действительно не было огнестрельных ранений. Однако мы всё ещё расследуем инцидент"

полицейский

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