Сильный взрыв в Ираке: есть погибшие, десятки раненых
12 сентября 2018 15:05 126
Пять человек погибли, 32 получили ранения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с рестораном к северу от города Тикрит на севере Ирака. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Число погибших в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с местным рестораном "аль-Кальа" в районе эль-Хаджадж к северу от (города) Тикрит достигло пяти человек, 32 пострадали", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что раненые были доставлены в местные больницы для получения лечения.
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