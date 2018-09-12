В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду вечером в провинции Шэньси в центральной части Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Подземные толчки были зафиксированы в 19.06 по местному времени в уезде Нинцян городского округа Ханьчжун. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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