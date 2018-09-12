В Китае произошло сильное землетрясение

12 сентября 2018 16:19

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду вечером в провинции Шэньси в центральной части Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Подземные толчки были зафиксированы в 19.06 по местному времени в уезде Нинцян городского округа Ханьчжун. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az