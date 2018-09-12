В Иране бывшего вице-президента приговорили к 6,5 годам тюрьмы

Бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахима Машаи приговорили к 6,5 годам тюрьмы, в том числе за угрозу безопасности страны. Об этом сообщило агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Машаи занимал эту должность в годы президентства Махмуда Ахмадинежада (2005 - 2013), при котором он также некоторое время был советником.

По данным агентства, Машаи был приговорен к пяти годам за деятельность против "внутренней и внешней безопасности страны", а также еще по двум другим обвинениям, которые агентство не называет, к одному году и шести месяцам тюрьмы.

Кроме того, по тому же делу проходит Али Акбар Джаванфекр, занимавший должность советника Ахмадинежада по вопросам СМИ, он получил четыре года заключения. Вердикты были озвучены в Исламском революционном трибунале.

Это уже не первый случай за последнее время, когда соратников экс-президента Ирана Ахмадинежада приговаривают к тюремным срокам. Так, Машаи был арестован в середине марта 2018 года после того, как он поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника Ахмадинежада - Хамида Бакаи, сообщало агентство IRNA.

Бакаи же был приговорен в том же месяце к 15 годам заключения за растрату государственного имущества. Во вторник ему прибавили еще 6 месяцев срока, отмечало агентство ISNA.

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