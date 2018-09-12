В Индии из музея украли золотой ланч-бокс

Двух мужчин подозревают в краже золотого инкрустированного алмазами судка (посуды для переноски готовой пищи) из музея Низама в городе Хайдерабад на юге Индии. Об этом сообщает местное издание Times of India со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета, сотрудники музея обнаружили пропажу золотого судка, двух чашек и соусников, принадлежавших последнему низаму (правителю) княжества Хайдерабад Осману Али Хану Асафу Джаху VII, который правил княжеством в первой половине XX века.

"Оба (подозреваемых в краже - ред.) признались, что дважды ели из золотого судка", - заявил комиссар полиции Хайдерабада Анджани Кумар (Anjani Kumar) на пресс-конференции во вторник. Его слова приводит издание.

По данным полиции, детективы спецподразделения задержали двоих мужчин в возрасте 24 и 23 лет во вторник. Мужчины вернулись в город и спрятали экспонаты неподалеку от молочной фермы в округе Рангаредди после того, как не смогли найти покупателей для судка в городе Мумбаи на западном побережье Индии.

Издание отмечает, что за 40 дней до совершения преступления мужчины дважды посетили музей и проверили расположение камер и ценных экспонатов. Они пробрались в музей по веревке.

Также сообщается, что мужчины планировали украсть позолоченный Коран и некоторые другие старинные предметы, но передумали, услышав призыв на утреннюю молитву в мечети. Газета добавляет, что воры не подозревали о стоимости экспонатов и размышляли о том, чтобы переплавить их и позднее продать.

Как сообщает издание, ни один экспонат не поврежден, в скором времени их вернут в музей.

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