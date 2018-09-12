Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту

В Польше невесту отвел к алтарю ее дедушка, ветеран Второй мировой войны. Как сообщает издание Daily Mail, спустя два дня после церемонии он умер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Йоанна Сэма (Joanna Sema) попросила своего 94-летнего деда Бронислава Карвовски (Bronislaw Karwowski) поучаствовать в ее свадьбе, как только жених сделал ей предложение. Мужчина уже едва ходил, но дал внучке обещание, что непременно поддержит ее в столь важный день.

Перед тем, как отвести ее к жениху, Карвовски, облаченный в парадную форму со всеми наградами, признался ей, что с нетерпением ждал этого дня и гордится, что дожил до него. Гостей очень растрогало появление деда и внучки, а жениху едва удалось сдержать слезы.

После свадьбы 30-летняя Сэма, работающая медсестрой, дала обещанию деду, что не даст ему умереть в больнице. Она заботилась о нем дома до самой его смерти. Несмотря на свое плохое самочувствие, ветеран обрадовался, когда узнал, что фотографии с ним со свадьбы широко разошлись в социальных сетях.

По словам Сэмы, ветеран очень много делал для семьи. Она жила с бабушкой и дедушкой с года, и они стали для нее вторыми родителями: "Он был очень терпеливым. У него было 13 внуков, и мы дрались за право засыпать рядом с ним, потому что он рассказывал самые интересные сказки и истории".

"Четыре года назад ему поставили кардиостимулятор, тогда он сказал мне, что надо поторопиться со свадьбой, потому что его срок годности скоро истекает", - вспоминает невеста.

Во время войны Карвовски попал в плен к нацистам, но ему удалось сбежать из штаб-квартиры гестапо в Ломже. За заслуги перед страной ему вручили Орден Возрождения Польши и еще множество наград.

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