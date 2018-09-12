Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе

Четверо туристов застряли на необитаемом острове в австралийском штате Квинсленд после того, как их надувной матрас пошел ко дну вместе с вещами. Об этом сообщает News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я знаю, что это прозвучит глупо, но я и трое моих друзей застряли на острове Глостер рядом с городом Эрли-Бич, потому что в нашем надувном матрасе, на который мы погрузили всю походную экипировку, образовалась дыра и он затонул", - написал один из туристов Макс Шкандридж в группе путешественников в Facebook. "Есть ли кто-то поблизости с лодкой, чтобы забрать нас? Мы можем заплатить!" - заключил он.

Позже он добавил в комментариях, что матрас пробило после того, как он зацепился за острую раковину. Путешественники попытались расплавить пластик и залатать дыру, однако прожгли поверхность еще сильнее.

На публикацию Шкандриджа откликнулось множество пользователей, и в итоге застрявших на острове туристов спасли следующим утром.

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