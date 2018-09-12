Еврокомиссия предложила отменить сезонный перевод часов

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о недовольстве граждан ЕС сезонной сменой времени два раза в год, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Комиссия предлагает сегодня изменить это. Смена времени должна быть отменена", - сказал Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии Евросоюза на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, государства-члены ЕС, опираясь на принцип субсидиарности, должны сами решить, по какому времени им жить - летнему или зимнему.

"Я надеюсь, что парламент (Европейский. - Ред.) и Совет (ЕС. - Ред.) будут того же мнения и найдут решение, соответствующее нашему внутреннему рынку. Время торопит", - отметил глава Еврокомиссии.

Ранее Жан-Клод Юнкер уже заявил, что Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.