Болтон объяснил механизм действия санкций за вмешательство в выборы США

12 сентября 2018 21:52

Санкции за вмешательство в выборы США могут быть применены в том числе за пропаганду и дезинформацию, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в рамках телефонного брифинга для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это дальнейшие усилия, которые предпринимает наша администрация, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в наши выборы. Это включает не просто вмешательство в работу нашей инфраструктуры, но и внедрение пропаганды или дезинформации", - сказал он.

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