В США рассказали, кто может попасть под санкции за вмешательство в выборы
Санкции за вмешательство в выборы США могут быть применены как к физическим и юридическим лицам, так и к целым странам, об этом заявили советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и директор нацразведки США Дэн Кост в рамках телефонного брифинга для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Указ не направлен на конкретную страну. Как вы знаете, угроза исходит от ряда источников..." - сказал Кост.
"Указ даёт нам указание определить физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в наши выборы, и сделать выводы на этот счёт", - сказал Болтон.
"У нас будет 45 дней на то, чтобы сделать это и направить эту информацию к генпрокурору и в министерство внутренней безопасности. В течение ещё 45 дней они примут решение об основании этого, влиянии этого. Они сделают соответственно заявление и санкции будут автоматически введены", - отметил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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