Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду

Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", - цитирует доктора Хуана КарлосаЭрнандеса La Gazzetta dello Sport.

"Разница между Криштиану и другими - преданность делу. Он никогда не останавливается", - добавил врач Мик Клегг.

33-летний португальский футболист перешел в туринский "Ювентус" этим летом. До этого он девять лет играл в мадридском "Реале".