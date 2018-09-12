Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду
12 сентября 2018 22:40 303
Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", - цитирует доктора Хуана КарлосаЭрнандеса La Gazzetta dello Sport.
"Разница между Криштиану и другими - преданность делу. Он никогда не останавливается", - добавил врач Мик Клегг.
33-летний португальский футболист перешел в туринский "Ювентус" этим летом. До этого он девять лет играл в мадридском "Реале".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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