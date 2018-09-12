Мощное землетрясение произошло у берегов Кипра

12 сентября 2018 22:36

Землетрясение магнитудой более 5,5 произошло в среду у побережья Республики Кипр. Об этом сообщил Кипрский геологический департамент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло на расстоянии более 100 км от города Полис. Вместе с тем, толчки ощущались по всей территории Кипра, в том числе в столице страны, Никосии.

По предварительным данным кипрской полиции, пострадавших и разрушений нет.

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