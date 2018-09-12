Тим Кук оценил объем продаж Apple
Американская корпорация Apple в ближайшее время продаст свое двухмиллиардное устройство, заявил генеральный директор компании Тим Кук на презентации новых моделей iPhone, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы вот-вот поставим двухмиллиардное iOS-устройство", - заявил Кук на презентации, трансляция которой ведется на сайте компании.
В год магазины Apple посещают около 500 миллионов посетителей. По словам генерального директора Apple, своему успеху компания обязана не только тому, что "iOS - самая передовая мобильная операционная система", но и тому, что она также наиболее персонализированная.
Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира - ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее компания занимает по объему только третье место в мире среди производителей смартфонов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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