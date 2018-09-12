Цены новых iPhone

На презентации Apple сообщили, что стоимость новых смартфонов iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max - от $1099, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также на конференции сообщили, что преемник восьмого iPhone, iPhone XR, будет стоить от $749 - столько придется заплатить за версию с 64 Гб встроенной памяти.