Цены новых iPhone

12 сентября 2018 23:27

На презентации Apple сообщили, что стоимость новых смартфонов iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max - от $1099, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Также на конференции сообщили, что преемник восьмого iPhone, iPhone XR, будет стоить от $749 - столько придется заплатить за версию с 64 Гб встроенной памяти.

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