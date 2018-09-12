В Британии могут появиться летающие такси
Необычный летательный аппарат, который может появиться на улицах уже через четыре года, позволит значительно разгрузить местные аэропорты и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает Euromag, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Коммерческую эксплуатацию устройства, разработанного аэрокосмической компанией, планируется начать к 2022 году после получения соответствующих сертификатов безопасности. В будущем разработчик планирует создать беспилотные модели с дальностью полета до 800 км.
Протестированный образец может перевозить от двух до четырех пассажиров на расстояние до 150 километров. Максимальная скорость летающего такси, оснащенного четырьмя винтами, составляет 300 километров в час. Транспортное средство выполнено из легкого углеродного волокна, что делает его намного дешевле, чем, например, вертолеты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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