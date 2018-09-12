НАТО заявила о ликвидации 30 талибов в Афганистане

Вооруженные силы США ликвидировали 30 боевиков радикального движения "Талибан" в результате двух авиаударов в афганской провинции Газни, сообщается на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные силы США в Афганистане произвели два удара по командирам и боевикам "Талибан", которые собрались в расположенных рядом комплексах в районе Нава провинции Газни 10 сентября. В результате ударов убиты 30 боевиков "Талибана", - говорится в сообщении миссии.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".