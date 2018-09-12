НАТО заявила о ликвидации 30 талибов в Афганистане
Вооруженные силы США ликвидировали 30 боевиков радикального движения "Талибан" в результате двух авиаударов в афганской провинции Газни, сообщается на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вооруженные силы США в Афганистане произвели два удара по командирам и боевикам "Талибан", которые собрались в расположенных рядом комплексах в районе Нава провинции Газни 10 сентября. В результате ударов убиты 30 боевиков "Талибана", - говорится в сообщении миссии.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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