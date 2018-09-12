Стали известны номинанты American Music Awards

Канадский рэпер Дрейк и рэп-исполнительница Карди Би удостоились восьми номинаций премии American Music Awards. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на звание исполнителя года будут претендовать Дрейк, поп-исполнители Тейлор Свифт и Эд Ширан, рэпер Post Malone и рок-группа Imagine Dragons.

Рэпер XXXTentacion, который ранее был застрелен, будет посмертно назван лучшим молодым исполнителем года.

Церемония вручения премии American Music Awards состоится 9 октября в Лос-Анджелесе.

В 2017 году лучшим исполнителем года по версии American Music Awards стал Бруно Марс.