Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
13 сентября 2018 07:21 200
UFC сообщила точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).
Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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