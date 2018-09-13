Тайфун Barijat обрушился на побережье Китая
13 сентября 2018 07:22 166
Тайфун Barijat, 23-й в этом году, обрушился в четверг утром на город Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении национального метеорологического центра Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Тайфун достиг побережья Китая в 8.30, мощность ветра в его центре достигала 10 баллов (25 метров в секунду).
Как сообщают метеорологи, в ближайшие сутки в провинции Гуандун и близлежащих районах будут идти сильные дожди, в связи с чем рекомендуется быть крайне осторожными, не находиться в прибрежных и горных зонах, где могут сойти оползни.
Власти провинции эвакуировали в безопасные места более 12 тысяч человек, паромное сообщение между островом Хайнань и провинцией Гуандун через пролив Хайнань (Цюнчжоу) приостановлено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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