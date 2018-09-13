Названа исполнительница роли Жанны Фриске в фильме о певице
13 сентября 2018 07:30 236
Отец Жанны Фриске рассказал о работе над художественным фильмом о певице, сообщает сайт kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину", - рассказал Владимир Фриске.
Он добавил, что съемки начнутся в следующем году. По его словам, Жанну в картине сыграет ее сестра Наталья Фриске.
"Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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