В Мали грузовик упал в реку, погибли 20 человек

13 сентября 2018 07:36

По меньшей мере 20 человек погибли в центре Мали, когда грузовик упал в реку. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня поздно вечером в в регионе города Мопти в центральной части страны.

Согласно начальным этапам расследования, технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии.

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