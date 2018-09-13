В Мали грузовик упал в реку, погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в центре Мали, когда грузовик упал в реку. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня поздно вечером в в регионе города Мопти в центральной части страны.

Согласно начальным этапам расследования, технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии.