В Мали грузовик упал в реку, погибли 20 человек
13 сентября 2018 07:36 157
По меньшей мере 20 человек погибли в центре Мали, когда грузовик упал в реку. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел сегодня поздно вечером в в регионе города Мопти в центральной части страны.
Согласно начальным этапам расследования, технические неполадки, связанный с тормозной системой, могли стать причиной этой аварии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Сен. 10:39 14 270
-
12 Сен. 10:47 12 909
-
12 Сен. 11:44 12 011
-
12 Сен. 13:33 11 121
-
12 Сен. 14:46 10 802