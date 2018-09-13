США перехватили российские бомбардировщики около Аляски
13 сентября 2018 07:40 224
Американские военные заявили, что два российских бомбардировщика 11 сентября были перехвачены самолетами ВВС F-22 около Аляски. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.
Ранее Майкл Кучарек, представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехватроссийских бомбардировщиков Ту-95.
Уточняется, что перехват произошел 1 сентября в районе Алеутских островов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Сен. 10:39 14 270
-
12 Сен. 10:47 12 909
-
12 Сен. 11:44 12 011
-
12 Сен. 13:33 11 121
-
12 Сен. 14:46 10 802