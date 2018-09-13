В Колумбии повстанцы освободили группу пленных

Еще одна группа пленных была освобождена в среду повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, сообщает колумбийский Красный крест, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в (департаменте) Чоко мы сопровождаем гуманитарную комиссию, которая обеспечила освобождение шестерых человек, которые находились в плену у АНО с августа. Нас радует, что в ближайшее время они смогут встретиться с семьями", - сообщил Красный крест в своем микроблоге в Twitter. Всего освобождены шестеро военнослужащих

Ранее 5 сентября АНО освободила еще трех захваченных в плен военных.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.