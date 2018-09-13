В Грузии запретят полиэтиленовые пакеты

В Грузии начиная с 1 октября запрещают изготовление, продажу и импорт полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что об этом объявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на пресс-конференции, которая проходила в среду, 12 сентября.

Отмечается, что главной целью такого решения является снижение загрязнения окружающей среды и поощрения экологически чистых инициатив.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе отметил, что такое нововведение позволит пошагово полностью изъять из обращения одноразовые полиэтиленовые пакеты.

"Окружающую среду больше загрязняют именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды наше правительство приняло регуляции, которые вступают в силу с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное извлечение из употребления одноразовых пакетов", - сказал Бахтадзе.

В рамках новой политики охраны окружающей среды правительство Грузии с апреля 2019 года планирует ввести запрет на производство и продажу полиэтиленовых пакетов любой толщины. В обращении планируют оставить только биоразлагаемые пакеты.