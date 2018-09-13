В Италии мужчину осудили за фальшивые обзоры на Tripadvisor
Трибунал итальянского города Лечче осудил предпринимателя за фальшивые обзоры на сайте для путешественников Tripadvisor, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Мужчина возглавлял компанию PromoSalento, предоставлявшую "пакетные" услуги владельцам различных туристических предприятий. Публикация обзоров на их страницах должна была улучшить их статистику и привлечь больше клиентов.
Суд установил, что публикация фальшивых отзывов попадает под статью об использовании чужой или поддельной личности, что считается уголовным преступлением в Италии. Помимо тюремного наказания сроком 9 месяцев мужчина должен заплатить штраф в размере в 8 тысяч евро.
Собственное расследование Tripadvisor началось в 2015 году. Предприниматели проинформировали компанию, что к ним поступили предложения от PromoSalento о публикации платных отзывов на их страницах. В ходе начавшейся проверки Tripadvisor заблокировал свыше 1 тысяч попыток разместить рецензии на страницах сотни компаний, которые предпринимали мошенники.
Компания подчеркивает, что вердикт итальянского суда стал первым в своем роде.
"Мы считаем это постановление знаковым для интернета. Написание фальшивых отзывов всегда было мошенничеством, но это первый случай, когда мы отправили кого-то за это в тюрьму" - заявил вице-президент компании Брэд Янг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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