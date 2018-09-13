Известный профессор скончалась в прямом эмире - ВИДЕО

13 сентября 2018 09:56

Известный профессор Рита Житендра умерла в прямом эмире.

Она скончалась на телевизионной передаче, куда была приглашена в качестве гостя, передает Day.Az.

На передаче Рита Житендра рассказывала об успехах своей страны.

Состояние пакистанского ученого внезапно ухудшилось, и она умерла в считанные минуты.

Отметим, что в связи со кончиной профессора прямой эфир был прерван.

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Tanınmış professor canlı yayımda öldü

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