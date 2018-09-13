Известный профессор скончалась в прямом эмире - ВИДЕО
13 сентября 2018 09:56 480
Известный профессор Рита Житендра умерла в прямом эмире.
Она скончалась на телевизионной передаче, куда была приглашена в качестве гостя, передает Day.Az.
На передаче Рита Житендра рассказывала об успехах своей страны.
Состояние пакистанского ученого внезапно ухудшилось, и она умерла в считанные минуты.
Отметим, что в связи со кончиной профессора прямой эфир был прерван.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:56 137
В Турции бушует лесной пожар
-
12 Сен. 10:39 14 429
-
12 Сен. 10:47 13 011
-
12 Сен. 11:44 12 240
-
12 Сен. 13:33 11 167
-
12 Сен. 14:46 10 823