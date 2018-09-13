Турция переводит в лиры расчеты по продаже и аренде недвижимости

В течение 30 дней Турция переведет все расчеты по продаже и аренде недвижимости на национальную валюту - турецкую лиру. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты "Resmi Gazete", опубликованном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что такое решения было принято президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках политики защиты турецкой лиры от девальвации.

Отметим, что согласно данным Института статистики Турции в июле текущего года в стране было продано 123 878 объектов недвижимости, что обеспечило рост на 6,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

За указанный период в Стамбуле было продано 19 503 объектов недвижимости, в Анкаре - 12 119, а в Измире - 6322 объектов недвижимости.

Остальные 85 934 объектов приходятся на другие города Турции

За отчетный период иностранцам в Турции было продано 2858 объекта недвижимости, что на 65,6 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

По итогам июля 2018 года иностранцы приобрели в Стамбуле 956 объектов недвижимости, в Анталье - 641. Остальные 1261 объектов недвижимости, приобретенные иностранцами, приходятся на другие города Турции

В июле граждане Ирака приобрели в Турции 584 объектов недвижимости, граждане Ирана - 321, России - 173 объектов.

Остальные 1780 объекта недвижимости приходятся на граждан других стран.

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