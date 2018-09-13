В Турции бушует лесной пожар

В турецкой провинции Хатай в районе Искендерун вспыхнул лесной пожар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что в настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Для тушения пожара привлечены пожарные вертолеты.

Пожар охватил территорию с общей площадью пять гектаров.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

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