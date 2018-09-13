Мать нашла ребенка, которого похитили 12 лет назад - ВИДЕО
В Волгограде нашли ребенка, которого 12 лет назад похитили в Омске. Все эти годы мальчик жил буквально как Маугли, у него не было документов.
Мальчик с трудом умел читать и писать, ни разу не был на приеме у врача. Как выяснилось, малыша выкрали родственники погибшего отца, а мать все это время пыталась найти сына всеми способами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Все мне помогают, пытаются помочь, но мою боль никто не заглушит за 12 лет. Я намеренно еду забирать своего ребенка! Как мы будем с ним жить? Как мы не будем с ним жить, понравится ему здесь у меня, не понравится? Я посмотрела сегодня "ВКонтакте", где он спал, я обалдела, извините за мой французский", - говорит биологическая мать мальчика Марина Костенко.
Найти ребенка помог случай. На странную биографию мальчика обратила внимание соседка, стала задавать наводящие вопросы и выяснила, что подростка много лет назад выкрали из семьи цыгане. Однако сама цыганка свою вину отрицает и считает мальчика родным.
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