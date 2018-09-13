Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил - ВИДЕО

В США аллигатор несколько раз укусил мужчину, залезшего к нему в пруд. Об этом сообщил информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в городе Клируотер, штат Флорида. 35-летний мужчина играл в диск-гольф, случайно забросил диск в пруд и полез его доставать. В воде его укусил аллигатор длиной около 3,3 метра. Свидетели происшествия немедленно вызвали спасателей, которые помогли американцу выбраться из водоема, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Он серьезно пострадал, однако угрозы его жизни не было", - сообщил спасатель Роб Шоу (Rob Shaw). После того как гольфиста отправили в больницу, спасатели вызвали специалистов по отлову аллигаторов. Те достали из пруда двух особей и отвезли их в ветеринарную клинику на усыпление.

Шоу отметил, что у пруда стояло несколько знаков, предупреждающих, что в нем водятся хищные рептилии. "Ему очень повезло, что он выжил", - подчеркнул он.

В мае 2017 года крупный аллигатор погнался за байдаркой в американском штате Алабама. Ему так и не удалось догнать мужчину, который сразу же начал грести к берегу, как только заметил рептилию в воде.

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