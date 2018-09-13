Назначен новый посол Турции в России

Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в России. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", передает Day.Az.

Так, Хусейна Дириоза, который занимал пост посла Турции в России с 2016 года, сменит глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар.

Ранее М.Самсар также работал в качестве посла Турции в Украине.

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