Назначен новый посол Турции в России

13 сентября 2018 12:51

Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в России. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", передает Day.Az.

Так, Хусейна Дириоза, который занимал пост посла Турции в России с 2016 года, сменит глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар.

Ранее М.Самсар также работал в качестве посла Турции в Украине.

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