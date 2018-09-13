Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу

В Китае из мозга любителя мяса с кровью извлекли 10-сантиметрового живого червя. Об этом сообщило издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Наньчан, центре провинции Цзянси на юго-востоке страны. 26-летний Лю несколько месяцев страдал от припадков эпилепсии, и его врач не мог найти причин заболевания. Пациента направили в центральную больницу региона, и анализы крови показали, что в его организме живет ленточный червь Spirometra mansoni.

Дальнейшие исследования показали, что паразит поселился в мозгу. Доктора извлекли червя из головы китайца, после этого глист выжил и не потерял способность плавать в пробирке.

Врачи считают, что Лю заразился яйцами глиста, съев непрожаренное мясо на гриле, одно из его любимых блюд.

Президент Шанхайского центра нейрохирургии Го Хуэй отметил, что заболевание часто встречается в районах с грязной водой, а также у людей, которые едят сырые или не до конца приготовленные мясо, рыбу и морепродукты. Попав в организм, яйцо или личинка червя попадают в кровоток, а затем поселяются в одном из органов.

Так как четверть всей перекачиваемой сердцем крови поступает в мозг, вероятность того, что глист поселится именно там, очень велика. В таком случае пациент может испытывать головную боль, тошноту, кровотечения и эпилепсию.

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