Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии - ВИДЕО

13 сентября 2018 14:17

В Бразилии на видео попала корова с тремя рогами. На ролик обратил внимание информационный портал UPI.

Необычное животное привлекло внимание посетителя фермы. Третий рог у горбатой черной коровы рос ровно посередине головы. В остальном она никак не отличалась от своих сородичей и спокойно паслась среди них, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Многорогость - редкая врожденная аномалия, которая встречается у парнокопытных животных разных видов. Известно о существовании коров с шестью рогами и больше. Мутация чаще поражает овец.

В августе сообщалось о рождении двухголового теленка в китайской деревне. Заместитель директора леснического пункта усомнился, что животное долго проживет.

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Нажмите на видео для просмотра:
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии

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