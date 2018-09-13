Ожидается назначение нового спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

Ожидается назначение нового спецпредставителя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по Южному Кавказу, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ОБСЕ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ожидается, что в целях содействия деятельности Ассамблеи в регионе президент ПА ОБСЕ [Георгий Церетели] назначит нового специального представителя Парламентской ассамблеи по Южному Кавказу", - говорится в сообщении.

Отвечая в четверг на вопрос Trend о кандидатах на эту должность, представитель ПА ОБСЕ Нэт Парри сказал, что в настоящее время Церетели рассматривает возможные кандидатуры, и пока нет информации о точных сроках назначения.

Отметим, что ранее пост спецпредставителя занимал болгарский политик Кристиан Вигенин, который ушел в отставку в феврале 2018 года.