Финляндия запустит космический спутник в честь юбилея страны

Запуск спутника Suomi 100 в честь векового юбилея Финляндии состоится в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба финского Университета Аалто, студенты и ученые которого собирали аппарат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спутник отправится в космос с почти годовым опозданием, ранее его планировалось запустить в конце прошлого года. "В среду его доставили в Нидерланды, где он будет запущен на ракете-носителе Falcon 9 в середине ноября", - отметили в вузе.

Запуск откладывался по разным причинам. Это были в том числе технические проблемы индийской ракеты PSLV, на которую его планировалось поместить изначально, но в итоге на борт он не попал. Тогда финны начали проработку других вариантов и сотрудничество с Нидерландами. Ракету Falcon 9 отправят из Калифорнии с пускового комплекса базы Ванденберг. Вместе с Suomi 100 она доставит в космическое пространство сотню других наноспутников.

Suomi 100 является частью проекта исследования, цель которого - выяснение местонахождения и поведения электрически заряженных частиц, присутствующих рядом с Землей. Вмонтированный в него специальный приемник радиосигналов будет отслеживать прохождение сигналов через области, содержащие эти частицы. Таким образом можно будет получить среди прочего дополнительные знания о космической погоде и явлениях, влияющих на возникновение северных сияний.

Размер Suomi 100 еще меньше, чем находящегося в космосе Aalto-1, а также запущенного весной пошлого года Aalto-2, связь с которым позже была потеряна. При этом каждый из двух предыдущих был не больше пакета молока. Ученые уверяют, что, несмотря на скромные габариты, Suomi 100 является полноценным исследовательским аппаратом. Помимо сбора научной информации, новый спутник будет выполнять и другую роль - делать из космоса фотографии Финляндии и всей планеты.

В Университете Аалто также собирают еще три новых спутника, один из которых Aalto-3 запустят в конце будущего года.

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