В Италии на 30 лет дисквалифицировали врача за предоставление спортсменам допинга

Антидопинговое агентство Италии отстранило от работы итальянского врача-диетолога Гидо Порчеллини, обвиняемого в предоставлении атлетов запрещенных препаратов, на 30 лет. Об этом сообщает Swim Swam, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, организация продолжает расследование в отношении пловцов Филиппо Маньини и Микеле Сантуччи, которые сотрудничали с дисквалифицированным специалистом.

В СМИ выдвигают предположение, что Маньини может быть дисквалифицирован на 8 лет за применение незаконных добавок, а также за подстрекательство к приему допинга и за соучастие в допинговой схеме. Подозреваемый отказывается признаваться, по словам прокуратуры, "все еще хочет чувствовать себя Суперменом".

Маньини - бронзовый призер Олимпиады 2004 года, многократный чемпион мира и Европы. Сантуччи, который также подозревается в соучастии, становился призером чемпионата мира и Европы, а также выигрывал чемпионат мира среди юниоров.

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