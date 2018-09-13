Чудеса логистики: завораживающее видео движения судов в порту Амстердама - ВИДЕО

У стороннего наблюдателя может возникнуть ощущение, что корабли вот-вот столкнутся, но все обходится без происшествий, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Ускоренное видео, на котором запечатлены двигающиеся в, казалось бы, полном хаосе суда в порту Амстердама вновь и вновь привлекает внимание пользователей сети.

По акватории проносятся как небольшие яхты, катера, прогулочные суда, так и огромные океанские лайнеры, многомачтовые парусники. Снуют рейдовые буксиры, которые помогают гигантским кораблям ориентироваться в портовой акватории. Кажется, что маршруты некоторых пассажирских и грузовых кораблей пролегают буквально наперерез другим участникам движения. С первых секунд просмотра у зрителя создается впечатление, что все эти суда двигаются в полном беспорядке и наблюдатель подспудно ожидает, неминуемого столкновения. Но его не происходит. Надо отдать должное службе портовой логистики - все участники движения по акватории порта следуют строгому регламенту и графику. Впечатление от увиденного усиливается от того, что видео намеренно ускорено.

Амстердамский морской порт расположен на берегу бывшего залива Зёйдерзе и морского канала, связанного с Северным морем. В ХIII веке порт был одним из основных в голландской Ост-Индской компании. Сегодня амстердамский порт - четвертый по грузообороту в Европе. Крупнее амстердамского в Нидерландах - это порт Роттердама, который является самым крупный портом Старого Света.

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