В США отменили более тысячи авиарейсов - ПРИЧИНА

Почти 1,4 тысячи рейсов отменены в аэропортах на юго-востоке США в связи с приближением к американскому побережью урагана "Флоренс". Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на данные специализированного сайта FlightAware, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание, большинство региональных аэропортов, которые находятся в прибрежных районах, в четверг закрыты, в том числе аэропорт в городах Чарлстон (штат Южная Каролина) и Уилмингтон (штат Северная Каролина). Как ожидается, они не будут работать до субботы.

Ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане, ослаб уже до второй категории из пяти возможных и движется в северо-западном направлении к берегам США со скоростью около 27 километров в час. Ожидается, что побережья ураган достигнет в пятницу в районе Южной Каролины. Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне. На пути урагана, самого опасного в этом сезоне, оказались более 10 миллионов человек.

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