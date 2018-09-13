США планируют ввести санкции против энергосектора России

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.

По его словам, США также планируют ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Ранее помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что министерство рассматривает возможность введения санкций против российской корпорации "Сухой".