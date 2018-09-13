Трамп: Китай нуждается в сделке с США
13 сентября 2018 20:54 186
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Пекин нуждается в заключении торговой сделки с Вашингтоном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, США не находится под давлением в вопросе заключения сделки с КНР.
Он также добавил, что в заключении сделки нуждается именно Китай.
Трамп подчеркнул, что в настоящее время китайский рынок "рушится".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!