Трамп: Китай нуждается в сделке с США

13 сентября 2018 20:54

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Пекин нуждается в заключении торговой сделки с Вашингтоном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, США не находится под давлением в вопросе заключения сделки с КНР.

Он также добавил, что в заключении сделки нуждается именно Китай.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время китайский рынок "рушится".

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