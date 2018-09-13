Трамп: Китай нуждается в сделке с США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Пекин нуждается в заключении торговой сделки с Вашингтоном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, США не находится под давлением в вопросе заключения сделки с КНР.

Он также добавил, что в заключении сделки нуждается именно Китай.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время китайский рынок "рушится".