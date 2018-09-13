Итальянский клуб лишили трех очков за финансовые махинации

"Кьево" лишен трех очков и оштрафован на 200 тысяч евро за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях, сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Изначально обвинение требовало лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии намерена также добиться трехлетнего отстранения президента "Кьево" Луки Кампеделли от футбола. В итоге глава команды получил запрет на футбольную деятельность три месяца.

Руководство "Кьево" обвиняется в намеренном завышении в отчетности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 миллионов евро.

После вступления наказания в силу у "Кьево" в турнирной таблице будет -2 очка.