Саудовская Аравия намерена купить у Израиля систему ПРО

Саудовская Аравия намерена купить у Израиля тактическую систему противовоздушной обороны "Железный купол" с помощью США. Об этом сообщает Al-Khaleej Online со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Саудовская Аравия договорилась с Израилем о покупке системы ПРО через посредничество США.

Как отмечается, Эр-Рияд намерен разместить "Железный купол" на границе с Йеменом.

При этом Израиль согласился на сделку только после получения дополнительных гарантий со стороны США.