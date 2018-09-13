Саудовская Аравия намерена купить у Израиля систему ПРО

13 сентября 2018 21:40

Саудовская Аравия намерена купить у Израиля тактическую систему противовоздушной обороны "Железный купол" с помощью США. Об этом сообщает Al-Khaleej Online со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Саудовская Аравия договорилась с Израилем о покупке системы ПРО через посредничество США.

Как отмечается, Эр-Рияд намерен разместить "Железный купол" на границе с Йеменом.

При этом Израиль согласился на сделку только после получения дополнительных гарантий со стороны США.

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