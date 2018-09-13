Турецкий суд арестовал 26 человек по делу о ячейке FETO в армии
Стамбульский суд вынес решение о предварительном аресте 26 человек по очередному эпизоду дела о деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (FETO) в вооруженных силах республики. Об этом в четверг сообщает телеканал HaberTurk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее следствие по этому делу выявило 88 подозреваемых, 10 сентября полиция провела рейды в девяти провинциях страны, задержав 53 человека, в том числе действующих военных. Часть из этих лиц была после допроса отпущена прокуратурой по различным причинам, в том числе из-за нестабильного психического состояния. Среди тех, для кого выбрана мера пресечения арест, 23 военных и три так называемых внутренних имама FETO - люди, которые занимались координацией и связью между членами FETO.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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